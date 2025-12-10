Россияне говорят о якобы захвате Северска: в ВСУ и СНБО ответили, правда ли это

Вражеские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы захвате Северска в Донецкой области. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и оперативное командование "Восток".

Что пишет враг о Северске и почему это неправда?

Российские пропагандистские телеграм-каналы пишут, что их бойцы из 6-й и 7-й казачьих бригад якобы зашли в Северск и якобы успешно "ликвидировали 81 отдельную аэромобильную бригаду ВСУ".

Также оккупанты писали, что украинские войска якобы отступают на "более выгодные позиции", а сам Северск якобы на 99% "находится под контролем российской армии".

В оперативном командовании "Восток" в сводке от утра 10 декабря заявили, что в районе Северска ситуация остается напряженной. В то же время заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.

Пользуясь погодными условиями, враг пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах,

– отметили военные.

Так же, по словам защитников, потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения привлечены, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК Сил обороны Украины.

Также заявления россиян опроверг и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что россияне не контролируют Северск.

"Как и в большинстве случаев, заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются", – объяснил лейтенант.

Стоит отметить, что на карте DeepState часть Северска обозначена как та, что находится под контролем врага, часть города – в серой зоне, а третья часть – под контролем Украины.

Какая ситуация в Северске сейчас: смотрите на карте