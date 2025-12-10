Росіяни кажуть про нібито захоплення Сіверська: в ЗСУ та РНБО відповіли, чи правда це

Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про нібито захоплення Сіверська у Донецькій області. Однак це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації та оперативне командування "Схід".

Що пише ворог про Сіверськ і чому це неправда?

Російські пропагандистські телеграм-канали пишуть, що їхні бійці з 6-ї та 7-ї козачих бригад нібито зайшли до Сіверська та буцімто успішно "ліквідували 81 окрему аеромобільну бригаду ЗСУ".

Також окупанти писали, що українські війська начебто відступають на "вигідніші позиції", а сам Сіверськ нібито на 99% "перебуває під контролем російської армії".

В оперативному командуванні "Схід" у зведенні від ранку 10 грудня заявили, що в районі Сіверська ситуація лишається напруженою. Водночас заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності.

Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах,

– зазначили військові.

Так само, за словами захисників, втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для завдання вогневого ураження залучені, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони України.

Також заяви росіян спростував і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни не контролюють Сіверськ.

"Як і в більшості випадків, захід штурмових груп у місто їх пропагандисти називають контролем. Але це не так. Бої тривають", – пояснив лейтенант.

Варто зазначити, що на мапі DeepState частина Сіверська позначена як та, що перебуває під контролем ворога, частина міста – у сірій зоні, а третя частина – під контролем України.

Яка ситуація у Сіверську зараз: дивіться на карті