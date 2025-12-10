Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації та оперативне командування "Схід".
Що пише ворог про Сіверськ і чому це неправда?
Російські пропагандистські телеграм-канали пишуть, що їхні бійці з 6-ї та 7-ї козачих бригад нібито зайшли до Сіверська та буцімто успішно "ліквідували 81 окрему аеромобільну бригаду ЗСУ".
Також окупанти писали, що українські війська начебто відступають на "вигідніші позиції", а сам Сіверськ нібито на 99% "перебуває під контролем російської армії".
В оперативному командуванні "Схід" у зведенні від ранку 10 грудня заявили, що в районі Сіверська ситуація лишається напруженою. Водночас заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності.
Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах,
– зазначили військові.
Так само, за словами захисників, втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для завдання вогневого ураження залучені, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони України.
Також заяви росіян спростував і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни не контролюють Сіверськ.
"Як і в більшості випадків, захід штурмових груп у місто їх пропагандисти називають контролем. Але це не так. Бої тривають", – пояснив лейтенант.
Варто зазначити, що на мапі DeepState частина Сіверська позначена як та, що перебуває під контролем ворога, частина міста – у сірій зоні, а третя частина – під контролем України.
Яка ситуація у Сіверську зараз: дивіться на карті
Що відбувається на фронті у Донецькій області зараз?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Покровськ і Мирноград є добре укріпленими районами, оборона обох міст триває. Водночас українським захисникам довелося відійти з позицій, які розташовані за 5 – 7 кілометрів від Покровська.
У DeepState 9 грудня написали, що російські військові окупували 5 населених пунктів Донецької області, зокрема села Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка. Водночас експерти зауважили, що ситуація в Сіверську ускладнена, а половина міста перебуває під контролем Росії.
Водночас аналітики ISW 10 грудня повідомляли про незначне просування російських військ на Покровському та Лиманському напрямках, але без значних успіхів.