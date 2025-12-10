Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и оперативное командование "Восток".
Что пишет враг о Северске и почему это неправда?
Российские пропагандистские телеграм-каналы пишут, что их бойцы из 6-й и 7-й казачьих бригад якобы зашли в Северск и якобы успешно "ликвидировали 81 отдельную аэромобильную бригаду ВСУ".
Также оккупанты писали, что украинские войска якобы отступают на "более выгодные позиции", а сам Северск якобы на 99% "находится под контролем российской армии".
В оперативном командовании "Восток" в сводке от утра 10 декабря заявили, что в районе Северска ситуация остается напряженной. В то же время заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.
Пользуясь погодными условиями, враг пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах,
– отметили военные.
Так же, по словам защитников, потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения привлечены, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК Сил обороны Украины.
Также заявления россиян опроверг и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что россияне не контролируют Северск.
"Как и в большинстве случаев, заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются", – объяснил лейтенант.
Стоит отметить, что на карте DeepState часть Северска обозначена как та, что находится под контролем врага, часть города – в серой зоне, а третья часть – под контролем Украины.
Какая ситуация в Северске сейчас: смотрите на карте
Что происходит на фронте в Донецкой области сейчас?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Покровск и Мирноград являются хорошо укрепленными районами, оборона обоих городов продолжается. В то же время украинским защитникам пришлось отойти с позиций, которые расположены в 5 – 7 километрах от Покровска.
В DeepState 9 декабря написали, что российские военные оккупировали 5 населенных пунктов Донецкой области, в частности села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка. В то же время эксперты отметили, что ситуация в Северске осложнена, а половина города находится под контролем России.
В то же время аналитики ISW 10 декабря сообщали о незначительном продвижении российских войск на Покровском и Лиманском направлениях, но без значительных успехов.