Слова "смерть" и "Волчанск" стали для врага синонимами: ВСУ опровергли фейки России о городе

Россияне активизировали свою пропаганду и начали говорить о якобы успехах под Волчанском на Харьковщине. Однако эта информация не соответствует действительности, ВСУ держат город под контролем и оказывают мощное сопротивление врагу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 16 армейский корпус ВСУ.

Что говорят в ВСУ о ситуации вокруг Волчанска?

Военные отметили, что российская пропаганда неизбежно активизируется на фоне любых переговорных процессов, и уже можно увидеть, как в информационное пространство вбрасываются все новые "победы".

Вчера они (россияне – 24 Канал) пытались подать как триумф ситуацию вокруг Купянска, сегодня – уже Волчанск. Такие информационные волны – не случайность, а хорошо выстроенная тактика создания иллюзии успехов, чтобы влиять на эмоции и ослабить устойчивость общества,

– объяснили в 16 АК.

Защитники заверили, что подразделения 16 армейского корпуса контролируют ситуацию на Волчанском направлении, сдерживая бешеное нашествие врага.

"И большинство оккупантов находят здесь свое последнее пристанище, для них слова "Волчанск" и "смерть" уже стали синонимами", – заверили военные.

В ВСУ показали кадры ликвидации врага в Волчанске / Видео 16 АК

В 16 АК призвали граждан соблюдать информационную гигиену, доверять только проверенным источникам новостей, а также поддерживать наших защитников.

Кстати, военный эксперт – летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что российское командование поставило задачу оккупантам – дойти до левого берега Северского Донца в Харьковской области. А также занять населенные пункты Купянск, Волчанск, Великий Бурлук.

