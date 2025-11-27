Слова "смерть" і "Вовчанськ" стали для ворога синонімами: ЗСУ спростували фейки Росії про місто

Росіяни активізували свою пропаганду та почали казати про нібито успіхи під Вовчанськом на Харківщині. Однак ця інформація не відповідає дійсності, ЗСУ тримають місто під контролем та чинять потужний опір ворогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16 армійський корпус ЗСУ.

Що кажуть у ЗСУ про ситуацію навколо Вовчанська?

Військові зазначили, що російська пропаганда неминуче активізується на тлі будь-яких переговорних процесів, і вже можна побачити, як в інформаційний простір вкидаються все нові "перемоги".

Учора вони (росіяни – 24 Канал) намагалися подати як тріумф ситуацію навколо Куп'янська, сьогодні – вже Вовчанськ. Такі інформаційні хвилі – не випадковість, а добре вибудувана тактика створення ілюзії успіхів, аби впливати на емоції та послабити стійкість суспільства,

– пояснили в 16 АК.

Захисники запевнили, що підрозділи 16 армійського корпусу контролюють ситуацію на Вовчанському напрямку, стримуючи шалену навалу ворога.

"І більшість окупантів знаходять тут свій останній притулок, для них слова "Вовчанськ" і "смерть" вже стали синонімами", – запевнили військові.

У ЗСУ показали кадри ліквідації ворога у Вовчанську / Відео 16 АК

В 16 АК закликали громадян дотримуватися інформаційної гігієни, довіряти тільки перевіреним джерелам новин, а також підтримувати наших захисників.

До речі, військовий експерт – льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що російське командування поставило завдання окупантам – дійти до лівого берега Сіверського Дінця у Харківській області. А також зайняти населені пункти Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук.

