Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16 армійський корпус ЗСУ.

Що кажуть у ЗСУ про ситуацію навколо Вовчанська?

Військові зазначили, що російська пропаганда неминуче активізується на тлі будь-яких переговорних процесів, і вже можна побачити, як в інформаційний простір вкидаються все нові "перемоги".

Учора вони (росіяни – 24 Канал) намагалися подати як тріумф ситуацію навколо Куп'янська, сьогодні – вже Вовчанськ. Такі інформаційні хвилі – не випадковість, а добре вибудувана тактика створення ілюзії успіхів, аби впливати на емоції та послабити стійкість суспільства,

– пояснили в 16 АК.

Захисники запевнили, що підрозділи 16 армійського корпусу контролюють ситуацію на Вовчанському напрямку, стримуючи шалену навалу ворога.

"І більшість окупантів знаходять тут свій останній притулок, для них слова "Вовчанськ" і "смерть" вже стали синонімами", – запевнили військові.

У ЗСУ показали кадри ліквідації ворога у Вовчанську / Відео 16 АК

В 16 АК закликали громадян дотримуватися інформаційної гігієни, довіряти тільки перевіреним джерелам новин, а також підтримувати наших захисників.

До речі, військовий експерт – льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що російське командування поставило завдання окупантам – дійти до лівого берега Сіверського Дінця у Харківській області. А також зайняти населені пункти Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук.

