Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16 армійський корпус ЗСУ.
Що кажуть у ЗСУ про ситуацію навколо Вовчанська?
Військові зазначили, що російська пропаганда неминуче активізується на тлі будь-яких переговорних процесів, і вже можна побачити, як в інформаційний простір вкидаються все нові "перемоги".
Учора вони (росіяни – 24 Канал) намагалися подати як тріумф ситуацію навколо Куп'янська, сьогодні – вже Вовчанськ. Такі інформаційні хвилі – не випадковість, а добре вибудувана тактика створення ілюзії успіхів, аби впливати на емоції та послабити стійкість суспільства,
– пояснили в 16 АК.
Захисники запевнили, що підрозділи 16 армійського корпусу контролюють ситуацію на Вовчанському напрямку, стримуючи шалену навалу ворога.
"І більшість окупантів знаходять тут свій останній притулок, для них слова "Вовчанськ" і "смерть" вже стали синонімами", – запевнили військові.
У ЗСУ показали кадри ліквідації ворога у Вовчанську / Відео 16 АК
В 16 АК закликали громадян дотримуватися інформаційної гігієни, довіряти тільки перевіреним джерелам новин, а також підтримувати наших захисників.
До речі, військовий експерт – льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що російське командування поставило завдання окупантам – дійти до лівого берега Сіверського Дінця у Харківській області. А також зайняти населені пункти Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук.
Як окупанти брехали про успіхи у Куп'янську?
Начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що Силам оборони вдалося відрізати росіян від постачань у Куп'янську. Окрім того, підрозділи ворога, які зайшли у місто, опинилися заблокованими у північних районах.
До цього Трегубов заявляв, що російські сили намагаються витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл, але поки – безуспішно. За словами військового, справжній тиск і серйозні спроби прорватися ворог здійснює на схід від селища Куп'янськ-Вузловий.
Раніше ЗСУ також спростували заяви російських ЗМІ про просування ворога у Куп'янську. Українські військові стверджують, що російські "перемоги" є лише фантазією пропаганди.