Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 16 армейский корпус ВСУ.
К теме Россияне пересекли границу еще на одном участке на Харьковщине: полковник запаса раскрыл план Кремля
Что говорят в ВСУ о ситуации вокруг Волчанска?
Военные отметили, что российская пропаганда неизбежно активизируется на фоне любых переговорных процессов, и уже можно увидеть, как в информационное пространство вбрасываются все новые "победы".
Вчера они (россияне – 24 Канал) пытались подать как триумф ситуацию вокруг Купянска, сегодня – уже Волчанск. Такие информационные волны – не случайность, а хорошо выстроенная тактика создания иллюзии успехов, чтобы влиять на эмоции и ослабить устойчивость общества,
– объяснили в 16 АК.
Защитники заверили, что подразделения 16 армейского корпуса контролируют ситуацию на Волчанском направлении, сдерживая бешеное нашествие врага.
"И большинство оккупантов находят здесь свое последнее пристанище, для них слова "Волчанск" и "смерть" уже стали синонимами", – заверили военные.
В ВСУ показали кадры ликвидации врага в Волчанске / Видео 16 АК
В 16 АК призвали граждан соблюдать информационную гигиену, доверять только проверенным источникам новостей, а также поддерживать наших защитников.
Кстати, военный эксперт – летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что российское командование поставило задачу оккупантам – дойти до левого берега Северского Донца в Харьковской области. А также занять населенные пункты Купянск, Волчанск, Великий Бурлук.
Как оккупанты врали об успехах в Купянске?
Начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что Силам обороны удалось отрезать россиян от поставок в Купянске. Кроме того, подразделения врага, которые зашли в город, оказались заблокированными в северных районах.
До этого Трегубов заявлял, что российские силы пытаются вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол, но пока – безуспешно. По словам военного, настоящее давление и серьезные попытки прорваться враг осуществляет восточнее поселка Купянск-Узловой.
Ранее ВСУ также опровергли заявления российских СМИ о продвижении врага в Купянске. Украинские военные утверждают, что российские "победы" являются лишь фантазией пропаганды.