Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что ситуация в Угледаре сегодня является напряженной. Согласно открытым данным можно говорить об оперативном окружении. Оккупанты с двух сторон достают из армейской артиллерии к линиям снабжения угледарского гарнизона.

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Потерять на таком участке линии снабжения – серьезная проблема. По мнению Свитана, сейчас, вероятно, для нормализации ситуации нужны силы не нескольких батальонов, а даже нескольких бригад.

Если оккупанты смогут захватить город, то это может со временем закончиться потерей юга Донецкой области. После Угледара проблемы могут начаться уже возле Курахово. А там и возможны дополнительные трудности возле Покровска. Ведь оккупанты попытаются атаковать город не только с востока, но и с юга.

С потерей угледарского плацдарма мы также потеряем контроль над волновахской железнодорожной развилкой. Рядом оккупанты построили ветку, которую стоило бы уничтожить,

– сказал Свитан.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что оккупанты давят на город с трех направлений. Он предположил, почему Россия хочет захватить Угледар.