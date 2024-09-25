К сожалению, им удается достигать определенных успехов на этом направлении. Об этом сообщила разведка Великобритании.

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На следующей неделе давление на Угледар будет продолжаться

Бои ведутся в окрестностях Угледара. В британской разведке отмечают, что для России это уже не впервые за время полномасштабного вторжения.

Российские войска достигли новых успехов в районе Угледара на юго-востоке Украины. Вполне вероятно, что сейчас российские войска угрожают городу с трех сторон. Они уже ведут борьбу в окрестностях города, которые Россия неоднократно атаковала с 2022 года,

– пишут в минобороны Великобритании.

Там также предполагают, что враг будет продолжать давление на эту хорошо защищенную часть линии фронта в течение следующей недели.

"В центре Донецкой области российские войска ведут бои в восточной половине Торецка и к югу от Покровска. Вокруг Часового Яра они двигались только медленно. Вполне вероятно, что российские войска атакуют несколько объектов одновременно, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь более значительный эффект", – также сообщила британская разведка о ситуации на других направлениях Донецкой области.