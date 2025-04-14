Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 100 отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск ВСУ.

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Как сейчас выглядит Торецк

Россияне усилили штурмы на Торецком направлении. Враг не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций.

Сейчас некогда цветущий Торецк превратился в город-призрак. В течение 9 месяцев воины 100 ОМБр вместе с другими подразделениями дают отпор оккупантам.

За это время оголтелый "русский мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак..

– добавили военные.

Разрушенный Торецк: смотрите видео

К слову, в ОТГ "Луганск" сообщили, что в течение марта оккупанты в Торецке понесли серьезные потери. Так, только за месяц российская армия потеряла почти 7000 солдат убитыми и ранеными. Также оккупанты потеряли немало единиц техники.

Вместе с тем, Торецкое направление перегружено российскими дронами на оптоволокне, там россияне достаточно плотно их применяют. Количество вражеских штурмов за прошедшую неделю выросло почти в два раза. Кроме этого, оккупанты пытаются применять моторизованную технику.