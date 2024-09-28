По состоянию на 16:00 28 сентября Генштаб ВСУ рассказал, что на Времовском направлении захватчики провели 10 атак позиций ВСУ возле Угледара, Водяного и Катериновки, шесть из них – еще продолжаются. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал перемещение военной техники врага.

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Что известно о переброске сил врага в сторону Угледара

В целом по результатам наблюдения можем говорить о переброске до 5 тысяч россиян в сторону Угледара,

– заявил Петр Андрющенко.

По его словам, россияне продолжают перебрасывать резервы в сторону Угледара. В частности, враги:

активизировали перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха и Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с боекомплектами;

перебрасывают силы из Бердянского направления в Никольскую громаду Мариупольского района. Однако там наблюдается определенное замедление и сокращение по численности.

Россия перебрасывает боекомплект и силы в направлении Угледара / фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Кстати, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Radio NV, что на Угледар наступает пять российских бригад.

Ранее, 26 сентября, 72 бригада Черных запорожцев заявила, что они держат Угледар, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства.