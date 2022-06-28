За что мы воюем

Но что такое границы без национальной идентичности и ее культуры? Это просто территория.

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И существует ли народ без культуры и самобытности? К счастью, у украинцев есть настолько мощная культура и история, что уже многие столетия никто не может их уничтожить.

Мы воюем за наши ценности – демократию, равенство, свободу и за то, чтобы украинцы продолжали осуществлять неотъемлемое право на самоопределение на своей территории.

Исторический шанс

Сегодня мы имеем исторический шанс навсегда изменить представление о нашей стране, ее самоопределенности, истории и будущем. Это шанс вывести культурный бренд Украины на качественно новый уровень, чтобы он занял влиятельное место в мировой культуре.

Мы не можем упустить важность момента. Ведь завтра нас может не быть из-за вражеской ракеты. И именно сегодня каждый из нас принимает судьбоносные решения: увековечить нашу страну или оставить все как есть.

Враг воюет против нашей культуры. Потому нам не только нужно ее защищать, но и поднимать на пьедестал.

Все стремления, планы и цели изложены в Манифесте "Культурная консолидация ради победы" по приоритетам культурной политики во время войны или 12 необходимых шагов. Это документ, который я призываю подписать наших творцов.

Агрессор хочет, чтобы мы были мертвыми. Мы хотим жить и творить. Каждый из нас будет жить физически, в лучшем случае, 70 – 80 лет. Наша культура и национальность должны жить вечно.

Бой выигрывает армия, войну – экономика, а бессмертие обретает культура.

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