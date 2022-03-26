Соответствующую информацию сообщили в самом батальоне. Это произошло вечером 26 марта.

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В боях погиб командир Георгий Тарасенко

В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко,

– говорится в сообщении.

В родном подразделении рассказали, что:

"Георгий был лучшим из нас, он всегда первым вел нас в бой и никогда не показывал страха;

так случилось, в его последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы".



В бою погиб командир Георгий Тарасенко / Фото из телеграма "Фрайкора"

Вспоминают, что Георгий был националистом всю жизнь – в националистическом движении с домайдановских времен. О бойце известно, что:

военнослужащий был участником Революции Достоинства, противостоял "русской весне" в Харькове;

в 2014 году 17-летний Георгий отправился на фронт;

в 2017 создал и возглавил Добровольческое подразделение "Фрайкор" и одноименную организацию.

Добавили, что под его командованием совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и встали на защиту Харькова с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость.

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