Также Агаев был соучредителем "Pizza Veterano". О потере сообщил его друг и ветеран Леонид Остальцев.

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Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта и очень удивились, когда "не забыли",

– вспомнил Остальцев.

По его словам, именно Рафаэль Агаев был рядом, когда открывалась первая пиццерия. Помогал, поддерживал и учил.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.