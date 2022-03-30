Соответствующее решение власти приняли на 3 месяца. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
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У Лукашенко запретили вывозить определенные продукты из страны
Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Беларуси риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна обработанного злаков, макаронных изделий,
– говорится в сообщении.
Власти страны назвали цель такого поступка:
- недопущение создания дефицита;
- соблюдение продовольственной сохранности страны.
Кроме того, известно, что запрет властей не распространяется на товары, которые:
- вывозятся из страны как международная гумпомощь иностранным государствам или как запасы;
- перевозят как международные транзитные перевозки, которые начинаются и заканчиваются вне таможенной территории Евразийского экономического союза;
- подпадают под таможенные процедуры в государстве-члене Евразийского экономического союза и перемещаются транзитом.
Запрет вступает в силу после публикации и будет действовать 3 месяца.
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