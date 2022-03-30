Соответствующее решение власти приняли на 3 месяца. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

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У Лукашенко запретили вывозить определенные продукты из страны

Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Беларуси риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна обработанного злаков, макаронных изделий,

– говорится в сообщении.

Власти страны назвали цель такого поступка:

недопущение создания дефицита;

соблюдение продовольственной сохранности страны.

Кроме того, известно, что запрет властей не распространяется на товары, которые:

вывозятся из страны как международная гумпомощь иностранным государствам или как запасы;

перевозят как международные транзитные перевозки, которые начинаются и заканчиваются вне таможенной территории Евразийского экономического союза;

подпадают под таможенные процедуры в государстве-члене Евразийского экономического союза и перемещаются транзитом.

Запрет вступает в силу после публикации и будет действовать 3 месяца.