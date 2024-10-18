В ГУР указали, что операцию осуществили воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

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Освобождение Кругляковки

Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года. Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника,

– рассказали в разведке.

В результате действия спецназовцев россияне в Кругляковке потеряли более взвода пехоты –захватчиков уничтожено в ближних боях. В то же время бойцам ГУР удалось взять в плен оккупантов и получить важные разведывательные данные.

"В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", – указывает ГУР.

Где расположено село Кругляковка, что на Харьковщине: смотрите на карте