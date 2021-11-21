Ровненская область находится в красной зоне, поэтому согласно приказу Министерства здравоохранения, непривитых работников должны отстранить от работы. Однако сделать это некому, потому что директор – в отпуске по уходу за ребенком.

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"Мы – за вакцину, но пока она экспериментальная, мы не вакцинируемся", – заявила учительница Надежда Крук.

Ситуация вышла из-под контроля

Руководство школы сложившуюся ситуацию не комментирует. Заместительница директора отказалась давать ответ.

В управлении образования пытались назначить исполняющего обязанности руководителя заведения. Впрочем, сами же родители школьников оказали сопротивление.

"Эти все вещи видят дети. Чему мы их учим? Ничему хорошему, еще и показываем, что как папа сказал, так и будет. Однако есть законодательство, которым мы должны руководствоваться", – подчеркнул начальник управления социально-культурной сферы Владимирского поселкового совета Вадим Друзь.

Родители опасаются дистанционного обучения

В сельской школе учатся 650 детей. Их родители боятся не последствий коронавируса, а дистанционного обучения. Говорят, все равно, сделают ли учителя прививки, главное – чтобы учреждение работало.

Это их дело. Хотят – вакцинируются, хотят – нет. Нам главное, чтобы дети учились как и раньше, только не дистанционно,

– рассказала мама школьников Людмила.

Педагоги готовы каждые несколько дней делать свежий ПЦР-тест, лишь бы не заставляли делать прививки. Учитель физкультуры Валерий Наконечный отметил, что хоть это и дорого, но он не против.

В Ровненской облгосадминистрации объяснили, что для разрешения ситуации прежде всего нужно назначить исполняющего обязанности руководителя учреждения. Позже школа пойдет на каникулы.

Наша рекомендация – назначить руководителя и сделать в школе каникулы. Это даст нам неделю, чтобы разобраться с вакцинацией педагогов. После того – перейти на дистанционное или очное обучение, при условии вакцинации трудового коллектива. Сергей Подолин Первый заместитель главы Ровненской ОГА

В Украине полностью вакцинировали 83% работников школ. Самые низкие темпы вакцинации, по информации Минздрава, именно в Ровненской области. Отстает также Тернопольщина и Закарпатье, где ни одной дозы вакцины не получили почти 7% учителей.