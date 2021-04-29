Скоростной поезд Интерсити+ "Бойковский экспресс" впервые совершит рейсы после переименования. Пассажиры получат сюрприз от Укрзализныци.

Отдел туризма Славской общины разыграет 10 наборов бойковских сувениров. Поезд №745/746 Киев – Славское выполнит свой маршрут 1 и 4 мая 2021 года.

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Что известно о "Бойковском экспрессе"

Примерно 10% билетов на первый рейс пассажиры приобрели сразу в день старта продаж. Однако, как сообщила Укрзализныця, по состоянию на 29 апреля еще можно приобрести свободные билеты.

Подробнее о маршруте "Бойковского экспресса": смотрите в видео Укрзализныци

Раньше поезд назывался "Лыжный экспресс". Его запустили из Киева в Славское в декабре 2020 года, в период лыжного сезона. Из столицы до курорта можно добраться всего за 7 часов.

Летние маршруты Укрзализныци

Также Укрзализныця анонсировала запуск более 20 летних маршрутов железнодорожного сообщения. Поезда будут курсировать в самые популярные туристические города Украины, в частности во Львов, Одессу и Киев.