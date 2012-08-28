"Мы создали Лигу для того, чтобы молодые спортсмены не только вели бои, но и при этом зарабатывали и помогали развивать спорт", - объяснил президент Украинской Лиги боксерских клубов Владимир Манукян.

"В основном мы ориентируемся на привлечение олимпийского резерва. Мы хотим обеспечить спортсменов поддержкой, в том числе и финансовой. А также дать им возможность приобрести боевую практику", - добавил вице-президент Украинской Лиги боксерских клубов Александр Иванов.

В рамках турнира состоялось 9 поединков. Спортсмены говорят, - соревнуются не ради побед, а ради развития бокса. Вместе с тем, турнир имеет свой ​​призовой фонд. Союз армян Украины - партнер турнира - постоянно оказывает всяческую поддержку для развития профессионального и любительского спорта.

"Мы выступаем как компаньоны с организаторами турнира. Также от Союза армян Украины определен специальный приз для лучшего спортсмена. В дальнейшем, я думаю, не только этот турнир, но и турниры разных уровней по боксу, станут традиционными", - заявил председатель Спортивного комитета Союза армян Украины Сурен Авакян.

Организаторы соревнований мечтают к следующим Олимпийским играм создать конкурентоспособные сборные двух стран. Для этого необходимо качественно повысить уровень подготовки спортсменов.