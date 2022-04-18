Как отмечает журналист Роман Цимбалюк, речь идет о личном составе 200 отдельной мотострелковой бригады. Она базируется в воинской части 08275 в городе Печенга, Мурманской области.

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Бойцы бунтуют и отказываются идти воевать

Уже известно, что военные больше не желают воевать в Украине. Соответствующее решение они приняли после участия в "специальной военной операции" и выполнения задач высшего руководства.

Следовательно, более 100 военнослужащих из бригады отказались воевать на территории Украины. Поэтому руководство отправило их из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу.

И это далеко не первые случаи, когда российские военные бунтуют против войны в Украине. Так, На Запорожье выросло количество "отказников". Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Из перехваченных сотрудниками СБУ разговоров тоже можно понять, что все меньше россиян готовы умирать на войне. Некоторые даже специально травмируют себя, чтобы" откосить" от выполнения заданий.

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