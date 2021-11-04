На сегодня, в условиях пандемии медучреждения все больше требуют бесперебойного снабжения кислорода для лечения больных COVID-19. Не оставшись в стороне, Группа "Метинвест" оперативно отреагировала на запрос Министерства охраны здоровья Украины о помощи в сложной ситуации. Предприятия компании организовали отгрузку жизненно необходимого газа, а министерство распределило его в восемь областей Украины.

Сразу три лечебных учреждения получили жидкий кислород от меткомбината "Азовсталь" в октябре. Говоря об объемах кислорода для кислородной терапии ковидных больных на Киевскую городскую клиническую больницу №6 передано 62,34 тонны, Черниговской городской больнице №2 – 20,28 тонны и Лиманской центральной районной больнице – 16,28 тонны кислорода. В частности, в начале ноября 18,84 тонны жидкого кислорода направили в Васильковскую центральную районную больницу.

Меткомбинат "Азовсталь" также обеспечивает кислородом 3 медицинских учреждения Мариуполя, которые лечат больных с COVID-19 – на этой неделе им отгрузили 6 тонн жидкого кислорода.

Система здравоохранения, как никогда раньше, испытывает колоссальное нагрузки – пациентов с ковидом, которые нуждаются в кислородной поддержке, становится все больше, кроме того, много больниц ощущают дефицит жизненно необходимого газа. Группа Метинвест оперативно отреагировала на ситуацию, и уже с 23 октября, "Азовсталь", как и наши коллеги из меткомбината имени Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины,

– отметил директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко.

Заметим, что первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом 2020 года Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова. С этой целью по личной инициативе Рината Ахметова было выделение около 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это стало крупнейшим вкладом одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости.

Более 500 медучреждений по всей Украине получили более чем 1 000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ и сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

Также более 100 млн грн с начала эпидемии было направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине Фондом Вадима Новинского. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизованно распределялось в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. В частности, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших в результате COVID-19.