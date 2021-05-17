Более 142 млн тонн стали произвели 80 тысяч сотрудников Метинвеста за 15 лет работы
За 15 лет работы предприятия Метинвеста произвели более 142 млн тонн стали. Из такого объема металла можно создать 20 тысяч Эйфелевых башен. А весь этот объем стали производят 80 тысяч сотрудников Группы Метинвест.
Источник:специальный сайт Метинвест
Таким фактом пресс-служба компании поделилась на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы robymo.com.ua.
Показателем успешности является то, что на сегодня Группа входит в Топ-15 мировых добытчиков железной руды, также в Топ-10 производителей толстолистового и горячекатаного проката. А также Метинвест занимает 42 позицию среди мировых производителей стали.
Мы большая международная промышленная группа. Также нас нежно называют "украинским стальным гигантом", потому что мы занимаемся добычей сырья, выплавкой стали и продажей металлопродукции во всем мире. И мы единственная компания с украинскими корнями, которая входит в перечень ведущих мировых производителей стали и добытчиков железной руды,
– говорится на сайте посвященном празднованию 15-летия Группы.
Метинвест – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Стоит подчеркнуть, что основные акционеры Метинвеста – группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), которые совместно руководят компанией.
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