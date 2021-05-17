За 15 лет работы предприятия Метинвеста произвели более 142 млн тонн стали. Из такого объема металла можно создать 20 тысяч Эйфелевых башен. А весь этот объем стали производят 80 тысяч сотрудников Группы Метинвест.

Таким фактом пресс-служба компании поделилась на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы robymo.com.ua.

Показателем успешности является то, что на сегодня Группа входит в Топ-15 мировых добытчиков железной руды, также в Топ-10 производителей толстолистового и горячекатаного проката. А также Метинвест занимает 42 позицию среди мировых производителей стали.

Мы большая международная промышленная группа. Также нас нежно называют "украинским стальным гигантом", потому что мы занимаемся добычей сырья, выплавкой стали и продажей металлопродукции во всем мире. И мы единственная компания с украинскими корнями, которая входит в перечень ведущих мировых производителей стали и добытчиков железной руды,

– говорится на сайте посвященном празднованию 15-летия Группы.

Метинвест – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Стоит подчеркнуть, что основные акционеры Метинвеста – группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), которые совместно руководят компанией.