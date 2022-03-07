Такие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Важно На вокзалах в Польше оставляют детские коляски для украинских женщин с детьми

Куда чаще всего выезжали украинцы

Более 1 миллиона – в Польшу.

180 тысяч – в Венгрию.

128 тысяч – в Словакию.

83 тысячи – в Молдову.

79 тысяч – в Румынию.

Около 183 тысяч украинцев выехало в другие европейские государства.

На западных пунктах пропуска – примерно 5 тысяч легковых авто и 2,1 тысячи людей хотят перейти границу пешком. Такие цифры приводит ГСЧС на 12:00 7 марта,

– говорится в сообщении.

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