За 2020 год меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал в медучреждения Мариуполя более 200 тысяч кубометров кислорода.

В прошлом году городские больницы получили 206 тысяч кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн. В частности, 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом. За аналогичный период 2019 года больницам было отгружено 53 тысячи кубометров кислорода на сумму 1,5 млн грн.

Регулярно и бесплатно поставляют кислород в больницы города Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест, однако с начала пандемии коронавируса поставки пришлось увеличить.

Также с начала пандемии COVID-19 Группа Метинвест инвестировала 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры и обустроила 343 точки подачи кислорода до больничных коек. Благодаря металлургам "Азовстали" и комбинату имени Ильича в городской больнице (ГБ) №9 подключили 112 кислородных точек, в ГБ №4 – 131 точку, в больнице скорой медицинской помощи – 40 точек и 60 – в ГБ №1.

Также было проложено более 3 тыс. метров кислородных сетей, смонтирована система автоматической безопасности, построено девять рамп для раскачки кислорода на 324 баллона.

Для обслуживания кислородных постов комбинаты направили профильных специалистов в городские больницы. Они работают круглосуточно, обеспечивая бесперебойную поставку кислорода к больным COVID-19.

Генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко отметил, что Группа Метинвест всегда поддерживает Мариуполь в решении сложных вопросов.

"Да, и с началом пандемии коронавируса металлурги совместно с фондом Рината Ахметова и Вадима Новинского первыми пришли на помощь городской системе здравоохранения, поставив в больнице 15 аппаратов ИВЛ, более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. Со своей стороны, меткомбинат имени Ильича безвозмездно обеспечивает больницы кислородом в полном объеме", – отметил он.