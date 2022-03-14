Об этом заявила первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, военное вторжение России спровоцировало самый большой миграционный кризис в ЕС со времен Второй Мировой войны.

"Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизнь своих детей", – отметила она.

В свою очередь, нынешний миграционный кризис имеет несколько существенных отличий. В частности, украинцы не намерены надолго оставаться в Европе и ждут возможности вернуться домой, а уехавшие к началу войны не планировали находиться в странах Европы длительное время.

Главная цель тех, кто пересек границу – безопасность, они ждут завершения военных действий,

– подчеркивает Свириденко.

Также отличительной чертой является гендерная особенность, ведь выезд за границу пока разрешен только женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.

Для того чтобы процесс возвращения домой наших соотечественников стал намного быстрее, Свириденко призвала Европу помогать украинской армии и активно участвовать в евроинтеграции Украины.

Нам необходима финансовая и гуманитарная помощь, наша армия нуждается в усилении – мы не нападаем, мы защищаемся. А после победы важно включиться в процесс восстановления нашего государства и принять решение о включении его в Евросоюз,

– заявила вице-премьер-министр.

Благодаря этим шагам, страны Евросоюза смогут преодолеть существующий миграционный кризис и создадут базу для дальнейшего восстановления и развития Украины – важного стратегического партнера региона и мира, резюмировала Свириденко.