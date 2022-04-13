Байден заявил, что бюджеты американцев не должны страдать от того, что президент России Владимир Путин совершает геноцид в Украине. Интересно, что раньше он не признавал желания российских оккупантов буквально уничтожить украинцев.

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Более 30 стран согласились давать 60 миллионов баррелей ежедневно

Байден отметил, что вторжение России в Украину обусловило рост стоимости газа и пищевых продуктов во всем мире. 70% поднятия цен в марте пришлось на "подорожание Путина". Президент США отметил, что делает все возможное, чтобы его преодолеть.

Чтобы помочь справиться с "подорожанием Путина", я разрешил выпускать 1 миллион баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, а более 30 стран согласились выпустить 60 миллионов дополнительных баррелей.

– заметил Байден.

По его словам, это самый коллективный выпуск в истории. Он помог остановить рост цен на нефть. В то же время, благодаря совместному высвобождению резервов эти цены начали снижаться. Байден подытожил, что американцы должны увидеть экономию своих семейных бюджетов.

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