Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. Сразу после досрочного освобождения заключенные шли к Вооруженным Силам Украины или к терробороне.

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Вернут ли этих людей в тюрьму после победы

Денис Малюська подчеркнул, что перед освобождением была длительная оценка этих заключенных. Прежде всего проверяли, не будут ли они представлять угрозу обществу и будут ли полезны для Вооруженных Сил Украины.

Мы выпускали только тех лиц, у которых убедились, что они не представляют опасности для общества и что смогут помочь в обороне нашего государства,

– рассказал Денис Малюська.

Почти у всех освобожденных из-под решетки заканчивался срок заключения. Их не считают опасными для общества, ведь они уже почти "отсидели" свое время. Именно поэтому после победы или окончания контракта с ВСУ они не будут возвращаться в тюрьму. Если, конечно, не совершат нового преступления.

"Как правило, это касалось лиц, у которых срок заключения был на завершающем этапе. Возвращать их нет смысла. Они точно потеряли общественную опасность. Соответственно риски, что они вернутся, если не совершат нового преступления, были минимальны или отсутствуют вообще", – объяснил Малюська.

Планируют ли 4 волну помилований заключенных для ВСУ

В Министерстве юстиции думают над этим вариантом. Но сейчас он неактуален: в украинской армии хватает добровольцев. Тем более что ВСУ не обращались с просьбой помиловать еще большее количество заключенных.

Денис Малюська также объяснил, по какому принципу они делали волны помилований. Главный подход – "увеличение рисков до приемлемого минимума".

Понимаете, что каждая волна – увеличение рисков до приемлемого минимума. Первая волна – никаких сомнений. Вторая волна – немного есть сомнения. Третья волна – сомнений несколько больше, но есть убеждение, что все будет нормально,

– объяснил Денис Малюська.

Ранее министр юстиции Украины объяснил, как быстро российские оккупанты получат приговоры за свои военные преступления. По его словам, это будет, по меньшей мере, через 1-2 года. И это очень быстро, ведь международные юрисдикции всегда были медленными.

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