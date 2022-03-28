Согласно информации, в результате вражеских обстрелов в одном из пригородов Харькова поврежден магистральный газопровод Оператора ГТС Украины.
Важно В Харькове не было тихо еще ни одного дня, начиная с 24 февраля, – мэр Терехов
Как следствие, это привело к прекращению газоснабжения более 4,4 тысяч потребителей.
АО "Харьковгаз" просит клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах,
– отметили в сообщении.
Известно, что проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали.
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