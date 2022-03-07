Такие данные были приведены в Организации Объединенных Наций от 6 марта.

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Свежие данные о потерях в Украине среди гражданских

По данным ООН, с начала российского вторжения с 04:00 утра 24 февраля до 24:00 6 марта в Украине зарегистрировано 1207 жертв среди гражданского населения:

406 убитых,

801 раненый.

Ранее ООН сообщала о 351 убитом мирном украинце и 707 раненых. В ООН признают, что реальные цифры гораздо выше. Дело в том, что информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой. Это касается, например, Волновахи.

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