За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин. Кроме этого, он обезвреживал и другие взрывные устройства в Камбодже.
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Причина смерти самого успешного грызуна-разведчика
Для крысы 8 лет являются старостью. Летом 2021 года грызун-герой вышел на пенсию, а в начале 2022 года животное умерло от естественных причин.
Представитель APOPOA, когда объявлял о смерти Магавы, отметил, что он был самым успешным искателем мин среди своих "коллег".
С сожалением делимся печальной новостью о том, что крыса-герой Магава мирно скончался в минувшие выходные,
– поделился представитель организации.
По его словам, животное было здоровое. Последние недели он игрался с обычным энтузиазмом. Однако перед смертью Магава стал медленнее, меньше ел и больше спал.
Магава умер в минувшие выходные / Фото из твиттера Mehmet Perinçek
Животное спасло тысячи жизней / Фото из твиттера Mehmet Perinçek
Крыса получила не одну медаль
Работа зверька за несколько лет помогла обезвредить огромную территорию и спасти жизни тысяч людей. Крысу не раз награждали медалями и разными грамотами.
Родился грызун в 2013 году в университете в Танзании. Зверек имел необычайный нюх, поэтому уже в возрасте 3 лет учился находить взрывчатые вещества. В течение жизни грызун жил и работал в Камбодже.
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Как крысы находят взрывчатку
- За хорошее обоняние и способность не реагировать на запах металла, крысы быстро могут найти взрывчатку.
- Когда животные находят подходящее устройство, они легонько царапают его поверхность.
- Опытная крыса может обыскать территорию с теннисный корт за 20 минут. Эту же территорию человек может обойти с маталоскателем от 1 до 4 дней.