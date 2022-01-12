За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин. Кроме этого, он обезвреживал и другие взрывные устройства в Камбодже.

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Причина смерти самого успешного грызуна-разведчика

Для крысы 8 лет являются старостью. Летом 2021 года грызун-герой вышел на пенсию, а в начале 2022 года животное умерло от естественных причин.

Представитель APOPOA, когда объявлял о смерти Магавы, отметил, что он был самым успешным искателем мин среди своих "коллег".

С сожалением делимся печальной новостью о том, что крыса-герой Магава мирно скончался в минувшие выходные,

– поделился представитель организации.

По его словам, животное было здоровое. Последние недели он игрался с обычным энтузиазмом. Однако перед смертью Магава стал медленнее, меньше ел и больше спал.



Магава умер в минувшие выходные / Фото из твиттера Mehmet Perinçek



Животное спасло тысячи жизней / Фото из твиттера Mehmet Perinçek

Крыса получила не одну медаль

Работа зверька за несколько лет помогла обезвредить огромную территорию и спасти жизни тысяч людей. Крысу не раз награждали медалями и разными грамотами.

Заметим! Питомец помог очистить более 225 тысяч квадратных метров земли в Камбодже с опасными устройствами, которые не разорвались.

Родился грызун в 2013 году в университете в Танзании. Зверек имел необычайный нюх, поэтому уже в возрасте 3 лет учился находить взрывчатые вещества. В течение жизни грызун жил и работал в Камбодже.

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