Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в 2020 году получила более 462 тысяч депутатской зарплаты. Но кроме этого она указала в своей декларации значительные сбережения наличными, счета в банках, драгоценности и несколько авто.

У семьи Тимошенко дом в Козине площадью 588 квадратных метров и несколько земельных участков в том же селе под Киевом.

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Машины и доходы

Нардеп отметила 3 авто , которые принадлежат ее мужу Александру: Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 1983 и Audi A 8 2018 года.

, которые принадлежат ее мужу Александру: Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 1983 и Audi A 8 2018 года. Кроме зарплаты, Тимошенко получила деньги аппарата Рады, выделенные на выполнение депутатских полномочий – 255 тысяч гривен. Е е муж получил более 326 тысяч иностранного дохода. Кроме того, семье поступило почти 150 тысяч гривен из страховых выплат и процентов в банке.

е муж получил более 326 тысяч иностранного дохода. Кроме того, семье поступило почти 150 тысяч гривен из страховых выплат и процентов в банке. За год Тимошенко получила из США 148 миллионов гривен компенсации от вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов.

Также Тимошенко задекларировала ООО "Леди Ю".

Банковские счета и наличные

Наличными семья Тимошенко хранит 5,4 миллиона долларов , 479 тысяч гривен и 456 тысяч долларов.

, 479 тысяч гривен и 456 тысяч долларов. На банковских счетах размещено 54 тысячи гривен, 18 тысяч евро и еще 780 тысяч гривен.

Кроме того, политик задекларировала немало драгоценностей. Например, 2 штуки мужских часов, несколько наборов сережек с жемчугом, кольцо с драгоценными камнями, подвеску и тому подобное.

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