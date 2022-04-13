Такую информацию сообщили в утренней сводке о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории Украины.

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По данным ГСЧС Украины в течение последних суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 191 раз. В частности, в результате работ службы обнаружено, изъято и обезврежено 3 480 взрывоопасных предметов, среди которых 2 авиационные бомбы. Отмечается, что спасатели обследовали территорию площадью 519,3 га.

Области, в которых чаще всего работали пиротехнические подразделения ГСЧС:

Харьковская – 2 440;

Николаевская – 1080;

Донецкая – 287;

Киевская – 646;

Сумская – 240.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено более 58 тыс. взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 928 авиационных бомб. Обследована территория площадью 7 тыс. 768 га,

– сообщили в ГСЧС Украины.

ГСЧП предупреждает: в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу уведомление по телефону – 101. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

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