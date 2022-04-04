Оккупанты применяют удары авиации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 4 апреля.

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Жителей Горной общины должны были эвакуировать еще 3 апреля. Но из-за постоянных вражеских обстрелов вывезти их не удалось. Эвакуацию перенесли на 4 апреля. Ситуация все равно не меняется уже 8 часов.

Сегодня уже более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться. Но враг не дает, не соблюдая режим тишины, – пишет Гайдай.

Трижды за ночь в общину залетали по два самолета. Дважды враги наносили удары по Горному и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается.