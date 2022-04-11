Сообщения о включении сирен начали публиковать местные власти ориентировочно с 03:06 и до 03:51 11 апреля. В укрытиях следует находиться до тех пор, пока не будет отбоя тревоги.

Заметьте Что делать, когда прозвучала сирена: видеоинструкция для детей

Из-за угрозы с неба раздаются сирены

В частности, пройти в укрытие нужно жителям:

  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Винницкой;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Черкасской областей.

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