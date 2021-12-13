В Минцифре отметили, что полноценно заявки будут приниматься с 19 по 29 декабря. Однако 1 348 137 пользователей уже записались на бета-тестирование услуги.

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В рамках "єПідтримка" открыли более 1 миллиона виртуальных карт

Вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что в рамках проекта "єПідтримка" уже открыто 1 035 225 виртуальных карт.

Статистика открытых карт:

Monobank – 878 572 карт;

"А-банк" – 84 292 карт;

"Альфа-банк" – 72 361.

По словам Федорова, 13 декабря ожидают подключение еще одного крупного банка.

Этот проект – это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства.

– подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что деньги нельзя будет получить наличными. Средства поступят только украинцам, которые получили полную вакцинацию против коронавируса. Речь также только о совершеннолетних украинцах.

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Главное о механизме получения средств:

Необходимо оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь, у кого приложение уже есть – его нужно обновить.

Убедитесь, что создан "зеленый" сертификат.

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Поддержка".

Нужно выбрать для выплаты карту "єПідтримка".

Смотрите видео, как получить тысячу гривен за вакцинацию:

Текст публикации Михаила Федорова:

1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на стартовое сегодня бета-тестирование услуги (обновите приложение "Дия" и запишитесь на тестирование).

Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного крупного банка. Этот проект – это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства.