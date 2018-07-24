15:42
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Более 360 тысяч украинцев от марта отправились работать за границу, – Ukrainianpeopleleaks

27 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / 5.ua

Основная причина выезда – слабая экономика Украины, уверены эксперты.

Более 360 тыс. украинцев отправились работать за границу, начиная с марта этого года. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ресурс Ukrainianpeopleleaks, где происходит онлайн-подсчет тех, кто уехал на заработки за границу.

По словам экономиста Олега Устенко, основная причина выезда – слабая экономика Украины.

"Кто бы что не говорил, для того, чтобы остановить миграцию, надо наладить экономику в стране. Наладить экономику в стране, это означает как минимум изменить ВВП, который у нас сейчас есть $2 тысячи (речь идет о номинальном валовом внутреннем продукте на душу населения – 5.UA). Попытаться поднять его до того уровня, который есть в Румынии, например, одной из беднейших европейских стран", – подчеркнул экономист.

Также акцентируется, что из-за трудовой миграции в течение ближайших 30 лет численность населения Украины может сократиться до 36 миллионов.

Теги: Новости Украины Деньги Рынок труда Финансы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 363
Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
сегодня, 14:15 Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
1334
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
сегодня, 13:11 Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
559
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
сегодня, 13:47 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
128
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Эксперт: Украина выделяет на армию в пять раз меньше денег, чем ЕС выделяет на свою
 17 января 2013 , 23:58 5
Власенко говорит, что Тимошенко в колонии вынуждают ползти к телефону
 26 июля 2012 , 11:07 13
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук