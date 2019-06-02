Более полутысячи детей установили рекорд в Харькове: увлекательные фото, видео

В Харькове День защиты детей отпраздновали национальным достижением – в шахматы сыграли более полутысячи украинцев.

По словам корреспондентки 24 канала, рекорд установили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

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В шахматы сыграли 550 детей. С известными гроссмейстерами посоревновались юные профи и начинающие. На одного взрослого соперника пришлось с десяток юных игроков. Что интересно, самому маленькому – 4 года.

550 детей Харькова сыграли в шахматы

Первые партии завершились за семь минут от начала, а длинные противостояние затянулись на часы.



В Харькове установили рекорд

С известными гроссмейстерами посоревновались начинающие​

К слову, после харьковчане хотят установить еще один рекорд – по городу пройдет большая колонна с ветеранами АТО и малышами. Организаторы назвали это действо "парадом мира".

Более полутысячи детей установили рекорд в Харькове: видео