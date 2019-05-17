Украинец, который задержал дыхание на рекордное количество минут: захватывающие кадры

Вода для чемпиона мира по фридайвингу Александра Бубенчикова является его стихией, а способность украинца задерживать дыхание на девять минут поразила весь мир. О том, как обуздать страх и покорить глубины – читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Об увлечении фридайвингом

– Сколько себя помню, я любил проводить время на реке, на море, нырять, задерживать дыхание, надувая щеки. Собственно говоря, то видео, которое меня поразило и вдохновило на занятия фридайвингом – это кадры известного французского ныряльщика Гийома Нери.

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– Я посмотрел и сказал "вау". Сначала подумал, что это просто какая-то компьютерная графика или монтаж, что это просто нереально для человека. Но потом начал узнавать об этом видео и стало понятно, что это действительно сделано на задержке дыхания, никакой подставы нет.

Смотрите видео впечатляющего погружения Гийома Нери:

– Более того тогдашние рекорды мира меня просто поразили и я подумал: "Если другие так смогли, то возможно и я потренируюсь, и так смогу". Начал задерживать дыхание, а уже после начала занятий через год установил свой первый рекорд Украины.



Александр Бубенчиков

– Я встретился с Гийомом Нери в 2012 году на командном чемпионате мира в Ницце, во Франции. Я ему сказал, что именно его видео меня вдохновило, а сейчас мы до сих пор дружим. Его рекорды в бассейне я уже давно побил. А вот относительно глубины, то у меня есть еще такая цель.

О первых результатах

– Когда я начал заниматься фридайвингом как спортом, то начинал с посредственного результата в три минуты. И очень долго не мог продвинуться дальше. Но однажды у меня настроение было не очень, я сам пошел на берег моря, я как раз отдыхал в Крыму и начал задерживать дыхание. Настроил свое дыхание и сделал задержку дыхания на 4,25 минуты.



Украинец может задержать дыхание на девять минут

– Именно в дыхании секрет подготовки фридайвера. Но дыхание используется не для того, чтобы запасти больше кислорода, потому что это просто не удастся, а для того, чтобы успокоиться и расслабиться.

Покорение глубины от Александра Бубенчикова: смотрите видео

– А я до сих пор не принял решение заниматься фридайвингом профессионально. Фридайвинг – это непрофессиональный вид спорта, это любительский вид спорта. И даже лучшие атлеты, большинство из них имеют какую-то основную работу, а фридайвингом занимаются в свободное время. Потому что выступления на соревнованиях не приносят достаточно прибыли.

Об опасных случаи во время погружения

– Я тренировался в житомирском карьере со своим коллегой Виктором Решетняком. Я планировал совершить погружение на 75 метров. Там не очень хорошая прозрачность и глубже пяти метров очень сильный термоклин (стык слоев воды с разной температурой – 24 канал). На глубине вода имеет всего лишь четыре градуса Цельсия. Где-то на глубине 70 метров я почувствовал, что что-то скользило по моей спине. Я понял, что я сейчас близко ко дну и со дна, наверное, торчит какое-то дерево. Но, когда развернулся понял, что это что-то меня держит и я не могу подняться. И это на глубине 70 метров, без акваланга, в полной темноте.



Украинец мечтает побить рекорд известного покорителя глубин Гийома Нери

– Паники не было, но, конечно, я начал немного волноваться и напрягаться для того, чтобы себя вытянуть. В конце концов я освободился. Чувствовал себя абсолютно нормально, но когда поднялся, начал дышать, понял, что я не могу никак отдышаться. Из-за того, что я так напрягался на глубине, был в стрессе, а еще там была низкая температура, холод. Это все привело к баротравме легких. Это был, наверное, самый опасный случай в моей практике фридайвинга. Поэтому постоянно, всегда надо иметь у себя подготовленного человека, который будет знать, что делать в экстренной ситуации.

О пользе фридайвинга

– Я прошел инструкторские курсы в 2012 году и с тех пор уже являюсь сертифицированным инструктором. Преподаю и делюсь своим опытом. Мне очень приятно, что мои студенты уже тоже показывают высокие результаты, побеждают на украинских и международных соревнованиях.

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– Все те навыки, которые люди получают на курсах по фридайвингу затем применяют в других областях, в своих хобби, работе, персональной сфере. Потому что навыки лучше чувствовать свое тело, контролировать свои реакции, мысли очень полезны в любой сфере жизни.