19:06
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Теория большого вызова
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Украинка, которая впервые покорила семь высочайших вершин планеты: невероятные детали

      Теория большого вызова 73 Читати новину українською

      Свою первую вершину Татьяна Яловчак покорила в 29 лет. И за короткий промежуток времени уже успела встретить рассвет на Эвересте и стать первой украинкой, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

      Как появилась идея покорить Эверест

      – У нас был дом возле аэропорта в Донецке и всех эвакуировали. 29 мая 2014 года я полетела, а когда вернулась 14 июня 2014 года уже в Борисполь, то было некуда. Я вышла с чемоданом, а в ней у меня парео, купальники. Я не знала, что делать. Ведь это стресс, откровенно говоря.

      Читайте также: Капеллан, который усыновил 33 детей и спас жизнь тысячам наркозависимых: трогательная история

      – Когда я ходила за город, полями, лесами, то подумала, что я могу делать лучше всего? Ходить! Оттуда уже возникла идея, если падать, то с лошади. Ну я и подумала, если идти, то уже на Эверест.

      – Я в ноября 2015 года это придумала, а в апреле 2016 года уже стартовала экспедиция. Люди так не готовятся и запомните – это неправильно. Так делать не надо. Некоторые за несколько лет начинает подготовку – специальная еда, ходьба, пульс, витамины.

      У меня было по-другому – мне надо войти в топ, в номер один, мне надо себя реализовывать. Мне нужно было для славы, мне хотелось успеха. Потому что мне кажется, если ты в чем-то номер один, то и к тебе подтянутся люди номер один. И вы можете уже больше сделать в коллаборации.

      – Там самое важное, что нужно с собой взять – сало. Бабушка приготовила мне сало, смалец. И еще обязательно самогон. Мы по 20 капель выпивали всегда. Это вообще нормализует твой живот. С нами был один человек-веган, который переосмыслил свое видение и перешел на мясо. Потому что зелень, которую ты там ешь, это неправильно. Тебе там нужны хлеб, яйца, масло, печенье и шоколад. Там можно есть сколько хочешь, был бы только аппетит.

      Восхождение на высочайшую вершину мира

      – У нас было четыре подъемы по 6400 метров и два подъема на высоте 7000 метров. С 5200 метров выходишь на 5800 – ночевка, 6400 – постель, на 7000 – постель. И уже с 7000 – газовый баллон, костюм, двухслойные большие пластиковые ботинки.

      еверест
      Татьяна Яловчак

      – Когда доходишь до 7800 метров, то уже у тебя аппетита нет, может болеть голова, может быть расстройство. Я пыталась со своим организмом договориться и говорила: "Я тебя прошу, гора, прими и отпусти. Я только в гости". Затем с 7800 метров еще один марш-бросок на 8300 метров – это штурмовой лагерь. После 8300 метров – это уже называется "зона смерти". С одной стороны гора, с другой – обрыв.

      тетяна яловчак
      Украинка на самой высокой вершине мира

      – В 6:45 мы были на вершине. 15 минут посмотрели на эту красоту с самой высокой точки планеты. Раньше, ты это видел из самолета, а здесь все вживую.

      Смотрите впечатляющее видео с Эвереста:

      Жуткие детали по покорению Эвереста

      – Потом начали спускаться – 23 часа без остановки, только пили чай. Ты хотел присесть и заснуть, но надо было найти в себе силы, чтобы идти вниз. Трупы, которые там лежали, они не пугали, а наоборот были колокольчиком, что будь внимательным, соберись, а также заставляли идти дальше.

      Когда спускалась на 6400 метрах, то я сняла ботинки вместе с ногтями. У меня ногти отошли и кровь, это вообще страшно было. Когда ты спускаешься, то это адски больно, но ты не имеешь права думать о том, что тебе больно. Потому что тебе надо спуститься.

      – После того, как спустишься с вершины, то три месяца женщине нельзя беременеть, а мужчине зачинать ребенка. Потому что мы были очень ослаблены, нам нужно было некоторое время на восстановление. У меня ногти были волнистые.

      еверест
      Свою первую вершину Татьяна Яловчак покорила в 29 лет

      – Я чувствовала, что клетки мозга отмирают от недостатка кислорода. Я приходила в ресторан и говорила: "Дайте мне то, чем суп едят". То есть, я не помнила название ложки. Сначала это меня развлекало, но потом я поняла, что это не смешно.

      Покорение семи высочайших вершин мира

      – То, что я стала второй (первой на Эверест поднялась Ирина Галай – 24 канал), заставило хотеть еще более чего-то амбициозного. Поэтому я тогда подумала, что могу покорить еще семь вершин. Это Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Эверест, пирамиды Карстенс и Костюшко, а также пик Винсона.

      Если говорить, что было после семи вершин, то я решила сразу переплыл Босфор. А еще у меня получилось подняться на самый высокий вулкан в мире Охос-дель-Саладо. А теперь я подумала, что мне надо на Северный полюс.

      – Надо ставить масштабные цели такие как Эверест. Когда ты не совсем знаешь, что с этим делать. Тогда у вас появятся возможности и нужные люди.

      blog_ava
      Новый план, как решить конфликт на Донбассе: что предлагает Германия
      сегодня
      2648
      Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Экстрим Путешествия Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      сегодня , 19:00 Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      Ірина Поліщук 46
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сегодня , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 1912
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сегодня , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 537
      Итоги Google I/O 2019: что представила компания
      сегодня , 15:30 Итоги Google I/O 2019: что представила компания
      64
      Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      сегодня , 15:00 Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      Наталя Ромашова 2733
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Чего стоит ожидать украинцам от цен в 2018 году: мнение экспертов
       1 января 2018 , 12:31
      "Евробляхеры" решили перенести акцию протеста: видео
       13 ноября 2018 , 11:20
      Порошенко: льготное растаможивание авто принесло 11 миллиардов гривен
       18 февраля , 17:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук