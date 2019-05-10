Украинка, которая впервые покорила семь высочайших вершин планеты: невероятные детали

Свою первую вершину Татьяна Яловчак покорила в 29 лет. И за короткий промежуток времени уже успела встретить рассвет на Эвересте и стать первой украинкой, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

Как появилась идея покорить Эверест

– У нас был дом возле аэропорта в Донецке и всех эвакуировали. 29 мая 2014 года я полетела, а когда вернулась 14 июня 2014 года уже в Борисполь, то было некуда. Я вышла с чемоданом, а в ней у меня парео, купальники. Я не знала, что делать. Ведь это стресс, откровенно говоря.

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– Когда я ходила за город, полями, лесами, то подумала, что я могу делать лучше всего? Ходить! Оттуда уже возникла идея, если падать, то с лошади. Ну я и подумала, если идти, то уже на Эверест.

– Я в ноября 2015 года это придумала, а в апреле 2016 года уже стартовала экспедиция. Люди так не готовятся и запомните – это неправильно. Так делать не надо. Некоторые за несколько лет начинает подготовку – специальная еда, ходьба, пульс, витамины.

У меня было по-другому – мне надо войти в топ, в номер один, мне надо себя реализовывать. Мне нужно было для славы, мне хотелось успеха. Потому что мне кажется, если ты в чем-то номер один, то и к тебе подтянутся люди номер один. И вы можете уже больше сделать в коллаборации.

– Там самое важное, что нужно с собой взять – сало. Бабушка приготовила мне сало, смалец. И еще обязательно самогон. Мы по 20 капель выпивали всегда. Это вообще нормализует твой живот. С нами был один человек-веган, который переосмыслил свое видение и перешел на мясо. Потому что зелень, которую ты там ешь, это неправильно. Тебе там нужны хлеб, яйца, масло, печенье и шоколад. Там можно есть сколько хочешь, был бы только аппетит.

Восхождение на высочайшую вершину мира

– У нас было четыре подъемы по 6400 метров и два подъема на высоте 7000 метров. С 5200 метров выходишь на 5800 – ночевка, 6400 – постель, на 7000 – постель. И уже с 7000 – газовый баллон, костюм, двухслойные большие пластиковые ботинки.



Татьяна Яловчак

– Когда доходишь до 7800 метров, то уже у тебя аппетита нет, может болеть голова, может быть расстройство. Я пыталась со своим организмом договориться и говорила: "Я тебя прошу, гора, прими и отпусти. Я только в гости". Затем с 7800 метров еще один марш-бросок на 8300 метров – это штурмовой лагерь. После 8300 метров – это уже называется "зона смерти". С одной стороны гора, с другой – обрыв.



Украинка на самой высокой вершине мира

– В 6:45 мы были на вершине. 15 минут посмотрели на эту красоту с самой высокой точки планеты. Раньше, ты это видел из самолета, а здесь все вживую.

Смотрите впечатляющее видео с Эвереста:

Жуткие детали по покорению Эвереста

– Потом начали спускаться – 23 часа без остановки, только пили чай. Ты хотел присесть и заснуть, но надо было найти в себе силы, чтобы идти вниз. Трупы, которые там лежали, они не пугали, а наоборот были колокольчиком, что будь внимательным, соберись, а также заставляли идти дальше.

Когда спускалась на 6400 метрах, то я сняла ботинки вместе с ногтями. У меня ногти отошли и кровь, это вообще страшно было. Когда ты спускаешься, то это адски больно, но ты не имеешь права думать о том, что тебе больно. Потому что тебе надо спуститься.

– После того, как спустишься с вершины, то три месяца женщине нельзя беременеть, а мужчине зачинать ребенка. Потому что мы были очень ослаблены, нам нужно было некоторое время на восстановление. У меня ногти были волнистые.



Свою первую вершину Татьяна Яловчак покорила в 29 лет

– Я чувствовала, что клетки мозга отмирают от недостатка кислорода. Я приходила в ресторан и говорила: "Дайте мне то, чем суп едят". То есть, я не помнила название ложки. Сначала это меня развлекало, но потом я поняла, что это не смешно.

Покорение семи высочайших вершин мира

– То, что я стала второй (первой на Эверест поднялась Ирина Галай – 24 канал), заставило хотеть еще более чего-то амбициозного. Поэтому я тогда подумала, что могу покорить еще семь вершин. Это Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Эверест, пирамиды Карстенс и Костюшко, а также пик Винсона.

Если говорить, что было после семи вершин, то я решила сразу переплыл Босфор. А еще у меня получилось подняться на самый высокий вулкан в мире Охос-дель-Саладо. А теперь я подумала, что мне надо на Северный полюс.

– Надо ставить масштабные цели такие как Эверест. Когда ты не совсем знаешь, что с этим делать. Тогда у вас появятся возможности и нужные люди.