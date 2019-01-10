Удивительное спасение: как серфер спасся от пасти белой акулы

Девятнадцатилетний серфер Ник Вепнер смог выжить после столкновения с самым страшным океанским хищником – белой акулой. Юноша обошелся лишь легкими ранениями, но все могло быть гораздо хуже.

Происшествие произошло, когда парень в компании друзей ловил волны на центральном побережье Калифорнии.

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Он занимался серфингом, и вдруг выскользнул из доски. Через несколько минут его атаковала огромная пятиметровая белая акула.

Хищник прокусил парню ногу и бедро. В секундном перерыве между нападениямиНик смог оттолкнуть животное и быстро поплыл к берегу. Там его уже встречали медики. До сих пор под впечатлением, серфер признается – знал, что акулы плавают в океане, однако никогда не думал, что такое может произойти именно с ним.



Акула прокусила доску для серфинга и травмировала парню ноги

Когда в течение атаки акула вцепилась зубами в мою доску, и, вероятно, не показалась ей слишком вкусной. Поэтому и я ей уже, наверное, не понравился. Она могла прокусить артерию, или задеть другие жизненно важные органы. Мне на самом деле очень повезло,

– сказал серфер.

К слову, 15 сентября в городке Велфи на одном из пляжей города на 20-летнего серфера напала акула. Спасатели достали его из воды, но позже в больнице мужчина скончался от полученных ранений. Власти города закрыли на сутки все пляжи. Стоит отметить, что последнее смертельное нападение акулы на человека в штате Массачусетс было в 1936 году.