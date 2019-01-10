Дивовижний порятунок: як серфер врятувався від пащі білої акули

Дев'ятнадцятирічний серфер Нік Вепнер зміг вижити після зіткнення з найстрашнішим океанським хижаком – білою акулою. Юнак обійшовся лише легкими пораненнями, проте все могло бути набагато гірше.

Пригода сталася, коли хлопець у компанії друзів ловив хвилі на центральному узбережжі Каліфорнії.

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Він займався серфінгом, аж раптом вислизнув з дошки. Через декілька хвилин його атакувала велетенська п'ятиметрова біла акула.

Хижак прокусив хлопцю ногу і стегно. У секундній перерві між нападами Нік зміг відштовхнути тварину і швидко поплив до берега. Там його вже зустрічали медики. Досі під враженням, серфер зізнається – знав, що акули плавають в океані, однак ніколи не думав, що таке може статися саме з ним.



Акула прокусила дошку для серфінгу та травмувала хлопцю ноги

Коли впродовж атаки акула вчепилася зубами в мою дошку, та, ймовірно, не видалася їй надто смачною. Тож і я їй уже, мабуть, не смакував. Вона могла прокусити артерію, або зачепити інші життєво важливі органи. Мені насправді дуже пощастило,

– сказав серфер.

До слова, 15 вересня в містечку Велфі на одному з пляжів міста на 20-річного серфера напала акула. Рятувальники дістали його з води, але пізніше в лікарні чоловік помер від отриманих поранень. Влада міста закрила на добу усі пляжі. Варто зазначити, що останній смертельний напад акули на людину в штаті Массачусетс був 1936 року.