18:10
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Програми Теорія великого виклику
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українець, який затримав дихання на рекордну кількість хвилин: захопливі кадри

      Теорія великого виклику 164 Читать новость на русском

      Вода для чемпіона світу з фрідайвінгу Олександра Бубенчикова є його стихією, а здібність українця затримувати подих на дев'ять хвилин вразила весь світ. Про те, як приборкати страх та підкорити глибини – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

      Про захоплення фрідайвінгом

      – Скільки себе пам'ятаю, я любив проводити час на річці, на морі, пірнати, затримувати дихання, надуваючи щоки. Власне кажучи, те відео, яке мене вразило і надихнуло на заняття фрідайвінгом – це кадри відомого французького пірнальника Гійома Нері.

      Читайте також: Українка, яка вперше підкорила сім найвищих вершин планети: неймовірні деталі

      – Я подивився і сказав "вау". Спершу подумав, що це просто якась комп'ютерна графіка чи монтаж, що це просто нереально для людини. Але потім почав дізнаватися про це відео і стало зрозуміло, що це дійсно пророблено на затримці дихання, ніякої підстави немає.

      Дивіться відео вражаючого занурення Гійома Нері:

      – Ба більше тодішні рекорди світу мене просто вразили і я подумав: "Якщо інші так змогли, то можливо і я потренуюся, і так зможу". Почав затримувати дихання, а вже після початку занять через рік встановив свій перший рекорд України.

      Олександр Бубенчиков
      Олександр Бубенчиков

      – Я зустрівся з Гійомом Нері у 2012 році на командному чемпіонаті світу у Ніцці, у Франції. Я йому сказав, що саме його відео мене надихнуло, а нині ми досі товаришуємо. Його рекорди в басейні я вже давно побив. А от щодо глибини, то у мене є ще така ціль.

      Про перші результати

      – Коли я почав займатися фрідайвінгом як спортом, то починав з посереднього результату у три хвилини. І дуже довго не міг просунутися далі. Але одного дня в мене настрій був не дуже, я ще сам пішов на берег моря, я якраз відпочивав в Криму і почав затримувати дихання. Налаштував своє дихання і зробив затримку дихання на 4,25 хвилини. 

      бубенчиков
      Українець може затримати дихання на дев'ять хвилин

      – Саме у диханні секрет підготовки фрідайвера. Але дихання використовується не для того, щоб запасти більше кисню, бо цього просто не вдасться, а для того, щоб заспокоїтися і розслабитися.

      Підкорення глибини від Олександра Бубенчикова: дивіться відео

      – А я досі не прийняв рішення займатися фрідайвінгом професійно. Фрідайвінг – це непрофесійний вид спорту, це аматорський вид спорту. І навіть найкращі атлети, більшість з них, мають якусь основну роботу, а фрідайвінгом займаються у вільний час. Тому що виступи на змаганнях не приносять достатньо прибутку.

      Про небезпечні випадки під час занурення

      – Я тренувався у житомирському кар'єрі з своїм колегою Віктором Решетняком. Я планував зробити занурення на 75 метрів. Там не дуже хороша прозорість і глибше п'яти метрів дуже сильний термоклин (стик шарів води з різною температурою, – 24 канал). На глибині вода має всього лише чотири градуси Цельсія. Десь на глибині 70 метрів я відчув, що щось ковзало по моїй спині. Я зрозумів, що я зараз близько до дна і з дна, напевно, стирчить якесь дерево. Але, коли розвернувся зрозумів, що це щось мене тримає і я не можу піднятися. І це на глибині 70 метрів, без акваланга, в повній темряві.

      Олександр Бубенчиков
      Українець мріє побити рекорд відомого підкорювача глибин Гійома Нері

      – Паніки не було, але, звісно, я почав трохи хвилюватися і напружуватися для того, щоб себе витягнути. Врешті-решт я звільнився. Відчував себе абсолютно нормально, але коли піднявся, почав дихати, зрозумів, що я не можу ніяк віддихатися. Через те, що я якраз напружувався на глибині, застресував, а ще там була низька температура, холод. Це все призвело разом до баротравми легенів. Це був, напевно, найнебезпечніший випадок в моїй практиці фрідайвінгу. Тому постійно, завжди треба мати біля себе підготовлену людину, яка буде знати, що робити в екстреній ситуації.

      Про користь фрідайвінгу

      – Я пройшов інструкторські курси у 2012 році і з того часу уже є сертифікованим інструктором. Викладаю і ділюся своїм досвідом. Мені дуже приємно, що мої студенти вже теж показують високі результати, перемагають на українських та міжнародних змаганнях.

      Читайте також: Дивовижний порятунок: як серфер врятувався від пащі білої акули

      – Всі ті навички, які люди отримують на курсах з фрідайвінгу потім застосовують в інших областях, у своїх хобі, роботі, персональній сфері. Тому що навички краще відчувати своє тіло, контролювати свої реакції, думки дуже корисні у будь-якій сфері життя.

      blog_ava
      Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
      сьогодні
      20608
      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Теорія великого виклику Водні види спорту Рекорди
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      сьогодні , 18:02 Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      Ірина Поліщук 63
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сьогодні , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 452
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 1698
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 14:05 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      4340
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сьогодні , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 604
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук