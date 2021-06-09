По предварительным данным болгарского Минобороны, связь с пилотом была потеряна ночью 9 июня, во вторник.

Важно Российское командование поставляет на Донбасс военные беспилотники: фото документа

Детали трагедии

Во время выполнения учебного задания над морским районом Болгарии, болгарский истребитель МиГ-29 потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Предполагается, что самолет упал в Черное море.

Поисково-спасательную операцию начали немедленно. По состоянию на 10:00 она еще продолжается. К поискам привлекли активы ВМС Болгарии, Объединенного командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС.

Министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов уже выехали в район инцидента.