Лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов высказал территориальные претензии к Южной Бессарабии. Где она расположена – показывает 24 Канал.

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Что сказал политик

По словам Костадинова, что "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии. Говорится о части Одесской области. Поэтому он убежден, что якобы нет ничего более логичного, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии.

Он также сказал, что Украина распадается. Костадинов считает, что на предстоящем мирном конгрессе, который решит судьбу "так называемой украинской государственности, несостоявшейся".

Поэтому он считает, что Болгария должна заявить свои претензии на "болгарскую Бессарабию".

Южная Бессарабия – это часть Одесской области. В украинском МИД отреагировали на такие заявления скандального политика и призвали власти Болгарии осудить его заявления.



Южная Бессарабия на карте / Карта "Аккерманики"