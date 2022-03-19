Болгария желает отказаться от российского газа. Правительство страны уже рассматривает альтернативные варианты.

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Болгария отказывается от российского газа

Как заявил министр финансов Болгарии Асен Василев, Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", который истекает 31 декабря 2022 года. Он заверил, что из-за войны в Украине никаких переговоров с агрессорами быть не может.

Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока, там у нас мощность около 20 миллиардов кубометров, которые можно использовать в обе стороны. Нам нужно 3 миллиарда кубометров,

– сказал он.

Также болгарский министр добавил, что это общеевропейская стратегия. Сейчас идет обсуждение общеевропейского контракта и уже летом этот механизм должен заработать.

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