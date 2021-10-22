Медики Харьковской области в начале октября столкнулись с проблемой дефицита кислорода. А все, потому что основной поставщик начал ремонт оборудования, а затем объемы поставок сократились с 40 до 20 тонн в сутки. В результате и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун попросил у руководства "Метинвеста" помощи с поставкой кислорода медицинским учреждениям региона.

Оперативно взявшись за решение проблемы, "Метинвест" разработал график поставки кислорода, согласно которому с 18 по 28 октября больницы Харьковской области получат 240 тонн кислорода. Первые 80 тонн кислорода уже поступили в областные больницы. Кислород для медиков Харьковщины предоставят предприятия Группы – "Запорожсталь", Днепровский коксохимический завод и "Азовсталь".

Говоря об объемах кислорода, "Метинвест" поставит по 60 тонн Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 и Харьковскому областному клиническому специализированному диспансеру радиационной защиты населения, а Харьковскому областному госпиталю ветеранов войны, Харьковской областной клинической инфекционной больнице и Купянскому территориальному медицинскому объединению – по 40 тонн.

В частности, от нехватки кислорода для лечения больных коронавирусом страдает и Киевская городская клиническая больница №6, поэтому ее главный врач тоже обратился за помощью к "Метинвесту". 60 тонн кислорода от "Азовстали" поступят в больницу до конца октября.

Стоит заметить, что в октябре предприятия "Метинвеста" уже поставили в столичные больницы 120 тонн жидкого кислорода. Среди тех, кто уже получил кислородную помощь Киевская городская клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №1 и Киевская областная клиническая больница.

"С начала октября мы снова наблюдаем всплеск заболеваемости коронавирусом во всей стране, поэтому сейчас скорость реакции на нужды медиков – наш главный союзник в борьбе с пандемией. Не менее важно, чтобы и местные власти постоянно отслеживали ситуацию и принимали быстрые решения, как и произошло в нашем случае. Мы надеемся, что быстрая реакция властей, а также готовность бизнеса всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизнь и здоровье украинцев", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"К сожалению, у Харьковщины сегодня один из крупнейших процентов потребности кислорода в Украине. Благодаря сотрудничеству с предприятиями Группы Метинвест больницы области, которые привлечены к борьбе с COVID-19, теперь обеспечены кислородом в полном объеме", – рассказал и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

У нас начались перебои с поставками необходимого объема кислорода: больница потребляет 5 тонн кислорода в сутки. Поэтому я обратился в "Метинвест", чтобы компания помогла в этом вопросе. "Метинвест" откликнулся и дает нам возможность заправить кислород в течение четырех недель. Мы очень благодарны компании. Так мы сможем спасти как минимум 350 человек с коронавирусом, которые лечатся в нашей больнице,

– с благодарностью рассказал главный врач Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский.

Уже второй год подряд "Метинвест" поставляет кислород в больницы разных регионов Украины. Медики Запорожья, Мариуполя, Киева, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей бесплатно получили от Группы более 2 тысяч тонн жидкого и почти 409 тысяч куб. м газообразного кислорода с 2020 года по сентябрь 2021 года.

В частности, "Метинвест" ведет строительство кислородной инфраструктуры в больницах городов, где работают предприятия Группы. Именно построенные системы кислородопроводов, постов и рамп для раскачки кислорода в Мариуполе позволили обеспечить кислородом около 700 больничных коек.

Группа Метинвест построила новую кислородную станцию ​​при областной инфекционной клинической больнице Запорожья. Она поставляет кислород к 104 коек. Также компания помогает ремонтировать реанимационное отделение больницы, что пострадало от пожара. Кислородную трассу в реанимацию проведут от новой кислородной станции.

В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова ведет строительство кислородной станции в Авдеевке. В Авдеевской центральной городской больнице появится автоматизированная система поставки кислорода, что обеспечит кислородом 81 точку.

Этим летом открыли кислородную станцию ​​в Покровской клинической больнице интенсивного лечения в Покровске Донецкой области. Станция, созданная при поддержке "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова, обеспечивает кислородом отделение для пациентов с коронавирусом.

Группа помогла обеспечить городскую больницу №17 в Кривом Роге оборудованием для подачи кислорода. "Метинвест" взял на себя монтаж оборудования и проведение кислородопровода к лечебным корпусам.

В целом в прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около 6 млн долларов.