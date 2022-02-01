Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Здание включено в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Сейчас строители уже приступили к работам на седьмом этаже.

Будущий дом для переселенцев будет состоять из 121 служебной квартиры, из которых 11 однокомнатных, 99 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. В нем будут применены современные термосберегающие технологии.

Дом будет хорошо сохранять тепло. В подвале будет установлена разумная рамка, автоматически определяющая необходимый объем подачи тепла в квартиры, да и в квартирах будет возможность установить тепловые счетчики,

– рассказал Кириленко.

Дом для внутренне перемещенных лиц будет оснащен современной системой дымоудаления и противопожарными датчиками. Здесь также оборудуют модульную блочную котельную и трансформаторную подстанцию.



Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках и расширения сети региональных аэропортов в Украине планируется строительство трех новых аэропортов, один из которых будет создан вблизи Краматорска.