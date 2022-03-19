Сейчас там зарегистрировали 207 742 украинских беженца. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел Германии.

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В Германии зарегистрировали уже свыше 200 тысяч беженцев из Украины

Впрочем, отмечается, что регистрируются только беженцы, которых обнаружила федеральная полиция, например, на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Это потому, что, как правило, стационарного пограничного контроля на внутренних границах Евросоюза нет. К тому же, украинцам разрешено въезжать в страну без визы. Поэтому прибывших людей может быть гораздо больше.

Также не зафиксировано, сколько беженцев может ехать из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

Обратите внимание! По данным ООН, из-за российско-украинской войны почти 6,5 миллионов граждан были вынуждены покинуть дом в пределах Украины, а 3,3 миллиона уехали за границу.

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