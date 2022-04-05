На фоне требований Владимира Зеленского помочь большим количеством оружия более 30 конгрессменов написали соответствующее письмо.
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Какое оружие требуют предоставить
В просьбе также отметили увеличение поставок противовоздушных и противотанковых ракет Stinger, а также беспилотников, имеющих большую дальность.
Политики признали, что США и союзники уже оказали значительную военную помощь, в том числе часть от 13,6 миллиарда долларов. Однако для победы нужно сделать больше.
Украине нужна дополнительная авиация
Законодатели отметили, что в Украине более чем достаточно пилотов. Поэтому дополнительная авиация позволит украинским силам обеспечить адекватную оборону таких городов, как Харьков и Мариуполь, где в результате российских атак погибли многие гражданские.
Интересно – НАТО или США могут предоставить Украине "ядерный зонтик", – Климкин: